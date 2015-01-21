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Происшествия

21 января 2015, 18:52

Убийцы столичного бизнесмена получили 19 и 21 год тюрьмы

убийства криминал уголовные дела суды

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Мосгорсуд вынес приговор убийцам столичного предпринимателя. Двое подсудимых получили 19 и 21 год лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Преступление было совершено в 2002 году. Братья Никитенко - Кирилл и Андрей - решили убить своего знакомого Александра Шагалова, у которого хранились ключи от гаража, где лежала крупная сумма денег. Средства принадлежали их другу Александру Кнутову.

Злоумышленники проникли в квартиру Шагалова, напали на хозяина жилья и надели на него наручники. После этого мужчину избили и ударили ножом в шею. Он скончался на месте.

Обыскав квартиру, убийцы обнаружили ключи от гаража и украли оттуда 50 тысяч долларов и 4,5 миллиона рублей.

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Присяжные признали братьев Никитенко виновными по статьям "Разбой" и "Убийство". Андрей проведет в колонии строгого режима 21 год, а Кирилл - 19 лет. Кроме того, злоумышленники выплатят потерпевшим свыше 12 миллионов рублей по гражданским искам.

Напомним, 12 января следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении трех обвиняемых в заказном убийстве предпринимателя. Преступление было совершено еще в 1996 году. Исполнители вывезли мужчину за город и расстреляли его из пистолета ТТ. По данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство".

Около 8 лет преступление оставалось нераскрытым. Однако правоохранителям удалось напасть на след исполнителей заказного убийства, после чего они были задержаны.

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