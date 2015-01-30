Поезда из Москвы в Крым станут в два раза длиннее

Поезда из Москвы в Крым станут длиннее в два раза

Поезда из Москвы в Крым к новому туристическому сезону станут длиннее в два раза. Об этом M24.ru рассказал первый заместитель гендиректора ОАО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) Владимир Каляпин. Сегодня в Симферополь ежедневно курсирует состав из девяти вагонов, в новом сезоне их число увеличится до 20. Когда конкретно будут запущены длинные поезда, пока не решено.

"Железнодорожное сообщение с Крымом в этом году станет насыщеннее. Мы предполагаем увеличить состав поезда до 20 вагонов. Сейчас его максимальная длина – девять вагонов. Поезд будет ходить ежедневно. Сейчас идет разработка маршрута поезда и схемы состава. Мы рассчитываем, что новый поезд немного быстрее пойдет от Москвы до станции "Кавказ" – это последняя станция на материке рядом с проливом", - заявил Каляпин. Модель поезда пока не определена.

Нынешний поезд на девять вагонов вмещает около 450 пассажиров. Новый состав сможет перевозить более 1 тысячи человек.

Напомним, что с 1 августа 2014 года из Москвы в Симферополь начал ходить первый фирменный поезд "Крым", который следует исключительно по территории России. До этого поезда на полуостров шли через Украину, однако из-за событий на юго-востоке этой страны поездки стали опасны. Поезд "Крым" идет от Казанского вокзала до станции "Кавказ" в Краснодарском крае. Там пассажиров доставляют на автобусах до переправы и везут через Керченский пролив. Отдельно от них на пароме в Керчь плывут вагоны. Из Керчи в Симферополь люди снова едут на поезде. Общее время в пути составляет более 40 часов. Билет в плацкартный вагон стоит около 3 тысяч рублей, в купе – порядка 6 тысяч рублей. Можно купить единый билет на всю поездку.

Летом прошлого года из Москвы в Симферополь также начали осуществляться бюджетные авиарейсы. Их организовала "дочерняя" компания "Аэрофлота" – лоукостер "Добролет". Однако Евросоюз наложил санкции на перевозчика, и "Добролету" пришлось свернуть свою деятельность. Позже "Аэрофлот" создал новый лоукостер - Летом прошлого года из Москвы в Симферополь также начали осуществляться бюджетные авиарейсы. Их организовала "дочерняя" компания "Аэрофлота" – лоукостер "Добролет". Однако Евросоюз наложил санкции на перевозчика, и "Добролету" пришлось свернуть свою деятельность. Позже "Аэрофлот" создал новый лоукостер - "Победа" , но в Крым его самолеты не летают. Летом перед паромом на Керченском проливе постоянно собирались многочасовые очереди из автомобилистов, приехавших отдохнуть в Крыму. К 2018 году через пролив должны построить мост, по которому смогут ездить машины и поезда Напомним, Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ в марте 2014 года, после того, как 96,7 процентов жителей полуострова проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией.





Аналитик экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев считает, что новые, длинные поезда в Симферополь будут заполнены. "До всем известных событий в Крым курсировало по 3-4 поезда в день, по 16-17 вагонов каждый, и все были востребованы. После ограничения транзита через Украину поезд "Крым" – единственный оставшийся вариант попасть на полуостров из Москвы по железной дороге. Состав длиной в 20 вагонов – это стандартный поезд. Скорее всего, на этом направлении будут популярны плацкартные вагоны и купе", - сказал Чекмарев.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований транспортной политики Константин Трофименко считает, что время пути из Москвы в Симферополь можно сократить на несколько часов. "Скорость движения поезда зависит не только от наличия железнодорожного пути, но и того, насколько он свободен. У нас на юге достаточно развитая сеть железных дорог. Можно проложить маршрут через ветки, возможно, более дальние, но и более свободные", - заключил Трофименко. Эксперт отметил, что Керченская переправа выдержит увеличение нагрузки при перевозке поезда в 20 вагонов.

Напомним, что в этом году к летнему сезону должен быть создан специальный сайт, на котором туристы смогут заранее забронировать себе место в электронной очереди на паром. К новому сезону на Керченской переправе должны появиться два новых парома. Планируется увеличить суточную пропускную способность переправы с 13 до 50 тысяч человек и с 3,5 до 10 тысяч машин.

София Сарджвеладзе