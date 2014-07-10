Клин станет самым "звучным" городом Подмосковья

Фото: Пресс-служба

Клин стал первым городом России, для которого разработали единую концепцию дизайна городского пространства. Как сообщил М24.ru советник губернатора Московской области Игорь Чайка, альбом нового облика Клина был представлен на заседании областного правительства.

Разработкой проекта занимались более 40 специалистов в области урбанистики, экономики, социологии идизайна. За архитектурную составляющую отвечал Игорь Чиркин, получивший звание лучшего молодого архитектора России на конкурсе "Премия Авангард" в 2011 году. Автор методики и координатор пилотного альбома советник Игоря Чайки по теме нового облика городов – градостроитель Петр Гордеев. На разработку нового стиля оформления города и его бренда потребовалось три месяца.

Фото: Пресс-служба

Перед командой стояла задача найти идею, которая отразит идентичность населенного пункта, и выразить ее в ярком образе. Выяснилось, что со словом "Клин" ассоциируются самые разные персонажи, объекты и явления: от композитора Чайковского и создателя радио Попова до стекла, елочной игрушки и пива. Объединить разноплановые элементы удалось с помощью идеи звука, и теперь "звучность" станет фирменным городским стилем.

Так, в Клину появятся звуковые уголки, музыкальные ящики с аудиохроникой города. Новая концепция затронет даже городскую экономику: она рекомендует развивать отрасли производства, связанные с акустикой и музыкальными инструментами.

Фото: Пресс-служба

В альбоме нового облика Клина прописаны самые разные аспекты жизни города: проекты создания молодежных пространств и пешеходных зон, единая концепция оформления вывесок и табличек с адресами, виды туристической навигации, идеи оформления малых архитектурных форм – скамеек и вазонов.

По словам Игоря Чайки, Клин выбрали для пилотного проекта как самый сложный пример реализации единой концепции городского пространства, чтобы полученные наработки смогли пригодиться широкому кругу другиех населенных пунктов. "Это очень разноплановый город, где есть современные микрорайоны, исторические кварталы, тихие улочки и участки Ленинградского шоссе и Бетонного кольца, а также туристические магниты – например, Музей елочной игрушки и дом П.И.Чайковского. Вдобавок город живой, но в то же время его потенциал явно не использован до конца", – сообщил советник губернатора.

Когда будут реализованы первые элементы идеи "звучного города", станет ясно уже очень скоро: первое общественное пространство в Клину планируют открыть 26 июля на новом празднике Подмосковья "Дне соседей". Прежде всего будет заново переосмыслена Советская (в прошлом Соборная) площадь, лежащая между основными туристическими объектами и историческими торговыми рядами из красного кирпича. Площадь сможет стать одной из самых комфортных общественных зон Подмосковья, если снабдить ее не только лавочками для отдыха прохожих, но и новыми архитектурными объектами, спортивными площадками, красивыми павильонами для уличной торговли, беспроводным интернетом.

Со временем также планируется восстановить Троицкий храм и оборудовать смотровую площадку на реку Сестру.

Опыт пилотного проекта будет использован для создания альбомов других подмосковных городов: своими брендами и рекомендациями для развития обзаведутся Одинцово, Наро-Фоминск, Руза, Люберцы, Красногорск.