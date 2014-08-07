Около 3 тысяч клиентов "Лабиринта" эвакуированы "Турпомощью" за сутки

Фото: Агентство "Москва"

6 августа из-за рубежа в Россию вернулись около 3 тысяч клиентов туроператора "Лабиринт", объявившего о приостановке своей деятельности.

Как сообщает пресс-служба Ростуризма, отдыхающих перевезли силами ассоциации "Туропомощь". Рейсы были выполнены из Греции (Родос, Ираклион, Закинф, Кос), Египта (Шарм-Эль-Шейх и Хургада), Испании (Барселона) и Кипра (Ларнака).

Всего за период со 2 по 6 августа домой вернулись 9,5 тысяч человек. 7 августа планируется вывезти клиентов "Лабиринта" и "ИнтАэр" из Греции и Испании, а также из Болгарии и Туниса.

В настоящее время за рубежом остаются около 8 тысяч туристов. При этом "Турпомощь" может эвакуировать только тех, кто купил полный пакет услуг - билет, отель и прочее. Клиенты компании, которые приобрели авиабилеты, не попадают под действие ассоциации и помочь им может МЧС.

Напомним, 2 августа туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке своей деятельности, а 5 августа такое же заявление сделала "ИнтАэр". Обеими компаниями руководил один и тот же человек, - Михаил Шаманов. Ему же принадлежит авиаброкер "Авиачартер", который 6 августа перестал выходить на связь с туроператорами.

Следственный комитет заподозрил сотрудников компаний в мошенничестве – представителям компаний предстоит ответить за незаконные финансовые операции.

По мнению следствия, владельцы фирм продавали путевки, зная о неоплаченных счетах и не имея возможности погасить долги. Когда партнеры отказались перевозить и принимать туристов, туроператоры объявили о приостановлении и прекращении деятельности.