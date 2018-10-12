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Город

12 октября, 00:00

Киевское шоссе сдвинулось с места: как переразметка облегчила трафик

транспорт дороги трафик

В конце сентября специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали переразметку нескольких участков Киевского шоссе. Главными дорожными проблемами магистрали были въезды в город Московский и выезды из него, а также Солнцевская и Румянцевская развязки. Что изменилось на трассе и удалось ли убрать заторы за счет новой разметки, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Каким было Киевское шоссе

В 2000-е Киевское шоссе было обычной скоростной магистралью, ведущей из Москвы. Но в 2012-году, когда к столице присоединили новые территории от Московской области, трасса стала одной из двух транспортных артерий ТиНАО. На "Киевку" ежедневно начали выезжать тысячи новых москвичей, чтобы добраться в центр города.

В 2013 году на трассе сделали выделенные полосы, чтобы обеспечить горожан быстрым общественным транспортом. Однако "выделенки" сыграли злую шутку с остальными автомобилистами: из-за уменьшения количества полос, утром автомобилисты оказывались в заторах в сторону Москвы до МКАД, а вечером – в сторону области до поворота в город Московский.

Фото: crusandr.livejournal.com

В 2017 году специалисты частично решили проблему – количество полос смогли увеличить на одну в каждую сторону за счет уменьшение их ширины (с 3,75 метра до 3,5 метра). Теперь на большей части Киевского шоссе в каждую сторону четыре общие полосы и "выделенка" для общественного транспорта. Но локальные проблемы остались: заторы в пиковое время по-прежнему собирались в районе поворота на Московский и перед въездом на МКАД.

Каким стало Киевское шоссе

В конце сентября специалисты ЦОДД начали переразметку нескольких участков магистрали. Одним из самых важных стал участок в районе развязки у Московского. Причем, чтобы вечером автомобилисты не стояли у въезда в город, а утром могли выехать из него на Киевское шоссе, поменяли разметку и на самой развязке.

Фото: crusandr.livejournal.com

После нанесения новой разметки, перед поворотом на Московский стало шесть полос: две уходят на развязку, четыре "едут" в Москву. Дальше поток в два ряда приезжает на эстакаду, которую тоже переразметили: в сторону Московского теперь идет три ряда, из них два – с Киевского шоссе. Выезд из Московского теперь тоже разрешен в два ряда, которые буквально вливаются в магистраль. А на выезде нарисовали специальный островок безопасности, который разделяет параллельные потоки автомобилей.

Фото: crusandr.livejournal.com

Также на участке шоссе от Родниковой улицы до улицы Адмирала Корнилова по направлению в центр добавили еще одну полосу за счет сужения других рядов. Таким образом, в сторону Москвы от Солнцевской развязки стало пять рядов, а от Румянцевской развязки до Москвы – целых шесть.

Транспортный эффект

Фото: crusandr.livejournal.com

По словам замначальника ситуационного центра ЦОДД Андрея Мухортикова, в сторону области проблемы с транспортными потоками практически решились: даже в самый час пик Киевское шоссе едет, так как добавленной пропускной способности в 1,8 тысячи машин в час более чем достаточно. Также увеличилась скорость движения общественного транспорта, поскольку "если общие ряды едут нормально, автомобилистам на выделенную полосу выезжать бессмысленно".

Однако в сторону центра проблему удалось решить только частично. Из положительных результатов стоит выделить сокращение интервала часа пик (с 3-2,5 часов до 1,5-1 часа), а также увеличенную скорость проезда. Хотя утром дорожные затруднения на Киевском шоссе перед МКАД все еще бывают, отметил Мухортиков.

По его словам, причина заторов – узкая эстакада съезда в обе стороны МКАД: двух полос для желающих попасть на кольцевую недостаточно, а очередь из ожидающих поворота автомобилистов встраивается на несколько сотен метров, мешая остальным водителям проехать в центр.

Предстоящие изменения

Фото: crusandr.livejournal.com

Для улучшения движения по Киевскому шоссе специалисты ЦОДД планируют нарисовать новую разметку как раз перед въездом на МКАД. За счет переразметки добавят третью полосу для съезжающих в сторону развязки на кольцевую дорогу. Изменить количество полос планируют в 2019 году, что позволит убрать с Киевского шоссе вблизи МКАД последнее "бутылочное горлышко".

В Москве часто пользуются переразметкой для улучшения дорожного движения на самых загруженных участках. В августе этого года разметку обновили на Варшавском шоссе. В месте пересечения с Расторгуевским шоссе и Большой Бутовской улицей при движении в область сузили полосы для автомобилей, но их количество увеличили с четырех до пяти: при движении прямо появилось три полосы вместо двух, а левый поворот теперь можно совершить из двух рядов.

В сентябре изменили организацию движения и на Каширском шоссе. Это позволило автомобилистам экономить до 15 минут в пути в зависимости от маршрута и времени суток. На трех участках Каширского шоссе по направлению в центр добавили одну полосу, а перед улицей Кошкина сделали дополнительную полосу для левого поворота. Дополнительная полоса также появилась на Шипиловской улице и Ореховом бульваре, что позволило разгрузить эти прилегающие к шоссе улицы.

Изменили количество полос и на Волоколамском шоссе. На участке от Волоколамской эстакады до МКАД добавили один ряд для движения автомобилей в сторону области. А на выезде с внутренней стороны МКАД по направлению в область теперь есть островок безопасности, который разделил потоки машин. Переразметка магистрали позволила увеличить скорость движения автомобилей более чем в три раза в сторону области в вечерние часы пик: с 8 до 30 километров в час.

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