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12 августа 2016, 15:56

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Сотрудники "Организатора перевозок" получили 370 видеорегистраторов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" получили 370 новых видеорегистраторов, сообщает "Интерфакс".

По словам главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, с их помощью сотрудники ведомства будут следить за нелегальными перевозками и торговлей вблизи станций метро.

Видеорегистраторы оснащены аккумуляторами повышенной емкости, их корпус защищен от воды и пыли.

В конце июля видеорегистраторы появились у каждого инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Кадры могут пригодиться, когда специалисты инспекции будут разбирать спорные конфликтные ситуации с автомобилистами.

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