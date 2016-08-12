Сотрудники "Организатора перевозок" получили 370 видеорегистраторов

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Сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" получили 370 новых видеорегистраторов, сообщает "Интерфакс".

По словам главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, с их помощью сотрудники ведомства будут следить за нелегальными перевозками и торговлей вблизи станций метро.

Видеорегистраторы оснащены аккумуляторами повышенной емкости, их корпус защищен от воды и пыли.

В конце июля видеорегистраторы появились у каждого инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Кадры могут пригодиться, когда специалисты инспекции будут разбирать спорные конфликтные ситуации с автомобилистами.