Водителей частных автобусов проверят на знание правил перевозки

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Водителей частных перевозчиков перед выходом на маршруты проверят на знание новых требований государственного контракта. Об этом mos.ru сообщили в ГКУ "Организатор перевозок".

Новые стандарты для частных перевозчиков отличаются от привычного стиля работы. Так, шоферы обязаны точно соблюдать трассу маршрута (остановки по требованию запрещены), расписание движения и скоростной режим – 60 километров в час.

Кроме того, запрещено продавать билеты во время движения автобуса. Также водители должны следить, чтобы маршруткой могли воспользоваться люди с ограниченными возможностями.

Некоторые перевозчики также установили минимально допустимый стаж безаварийного вождения. Не берут на работу и тех, кто в прошлом допускал серьезные нарушения ПДД – езда без прав или в пьяным, выезд на встречную полосу и так далее.

Частные перевозчики на маршрутах наземного транспорта

Напомним, 24 декабря в Москве начался процесс интеграции владельцев маршруток в единую систему общественного транспорта. Сергей Собянин вручил частным перевозчикам сертификаты соответствия требованиям новой модели управления наземным городским пассажирским транспортом.

Теперь частные перевозчики будут обслуживать составленные городом маршруты наземного транспорта. За несоблюдение условий госконтракта частников ожидают штрафы, а за тяжелые ДТП по вине водителя – расторжение договора.

При этом водителям маршруток запретят развлекать пассажиров шансоном и радиохитами. В этом году в таких транспортных средствах введут режим эфирной тишины.