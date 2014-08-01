Работу метро и наземного транспорта ночью продлят из-за юбилея ВДНХ

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с праздничными мероприятиями, посвященными 75-летию ВДНХ, в ночь с 1 на 2 августа работа ряда маршрутов наземного городского пассажирского транспорта продлевается до 3 часов ночи, сообщает Мосгортранс.

Также, по сообщению Московского метрополитена, продлевается работа метро до 2:00.

На территории ЦАО продлевается работа маршрутов:

автобусов №№ 13, 24, 608, 714

троллейбусов №№ 2, 3, 9, 12, 18, 22, 28, 41, 54, 56, 62, 71, 95

трамваев №№ 19, 24, 26, 35, 39, 46, 50.

На территории СВАО:

автобусов №№ 24, 56, 124, 185, 238, 259, 605, 685, 696, 714, 774

троллейбусов №№ 11, 17, 19, 25

трамваев №№ 19, 24, 26, 35, 39, 46, 50.

На территории ВАО:

автобуса №№ 3, 17, 21, 52, 86, 133, 247, 257, 645, 664, 702, 716, 772к, 792, 811, 841, 855

троллейбуса №№ 14, 22, 23, 41, 64, 77

трамвая №№ 11, 24, 25, 36, 46, 50.

На территории ЮВАО :

автобуса №№ 29, 44, 81, 89, 112, 133, 209, 242, 608, 623, 655, 669, 703, 728, 749, 841

троллейбуса №№ 38к, 74

трамвая №№ 24, 35, 46, 50.

На территории ЮАО:

автобусов №№ 13, 44, 192, 203, 217, 220, 274, 289, 296, 608, 623, 670к, 680, 682, 738, 765

троллейбусов №№ 11к, 40, 52, 62, 71, 72

трамваев №№ 26, 35, 39.

На территории ЮЗАО:

автобусов №№ 44, 103, 108, 130, 145, 165, 202, 213, 224, 227, 295, 531, 577, 611, 636, 642, 707, 720, 737, 767, 804, 895

троллейбусов №№ 28, 34, 52, 62, 72, 85

трамваев №№ 26, 39.

На территории ЗАО:

автобуса №№ 11, 32, 42, 77, 103, 120, 127, 130, 139, 157, 224, 227, 236, 611, 626, 642, 688, 691, 707, 715, 720, 733, 767, 794, 810, 830, 863, 890

троллейбуса №№ 2, 17, 28, 34, 54, 62.

На территории СЗАО:

автобусов №№ 2, 88, 210, 266, 267, 268, 400т, 626, 652, 691

троллейбусов №№ 12, 20, 43, 59, 70

трамваев №№ 6, 15, 28к, 30.

На территории САО:

автобусов №№ 2, 88, 210, 266, 267, 268, 400т, 626, 652, 691

троллейбусов №№ 3, 12, 20, 43, 56, 57, 58, 59, 70, 95

трамваев №№ 6, 15, 27, 30.

На территории ЗелАО продлевается работа маршрутов автобусов №№ 400, 400т, на территории ТиНАО - автобусов №№ 32, 531, 577, 611, 707, 804, 863, 890, 895.

Кроме того, работа ночных маршрутов автобусов № Н-1, Н-2, Н-3, троллейбуса №15, трамвая №3 и компенсационных автобусов №Бк, Бч, 63Т сохраняется.