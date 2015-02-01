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01 февраля 2015, 19:29

В Подмосковье заработала транспортная карта "Стрелка"

транспорт наземный транспорт проезд мо карта Стрелка

Фото: www.facebook.com/strelkacard

В общественном транспорте Подмосковья с 1 февраля стали принимать единую транспортную карту "Стрелка", передает пресс-служба Федеральной уполномоченной организации "Универсальная электронная карта".

Мобильными терминалами для приема "Стрелки" оборудованы около 5 тысяч автобусов во всех городах Московской области. Кроме того, организовано более трех тысяч пунктов пополнения и распространения карты, 250 из них расположены рядом с остановками общественного транспорта.

Приобрести "Стрелку" можно в кассах Мострансавто, у кондуктора или водителя, а также в салонах "Евросеть". Карты продаются по 200 рублей, 80 из которых составляет залоговая стоимость, а 120 зачисляются на баланс карты.

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В пресс-службе уточнили, что "Стрелка" работает по принципу "чем больше ездишь, тем меньше платишь". При совершении поездок на маршрутах с регулируемыми тарифами в течение месяца стоимость проезда снижается с 28 до 18 рублей.

Таким образом, поездка по "Стрелке" будет стоить почти на треть меньше, чем билет у водителя. С 1 марта 2015 года на карту можно будет записать билет для проезда на пригородных электричках. В перспективе можно будет оплачивать проезд в безналичной форме на других видах транспорта: троллейбусах, трамваях, маршрутных такси.

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