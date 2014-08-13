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Спорт

13 августа 2014, 11:30

Шарапова снова стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира

теннис спортсменки Мария Шарапова

Мария Шарапова. Фото: ИТАР-ТАСС

Российская теннисистка Мария Шарапова в десятый раз подряд возглавила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии американского журнала Forbes.

Помимо Шараповой, в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира вошли еще шесть теннисисток. По оценке издания, в период между июнем 2013 года и июнем 2014 года россиянка заработала 24,4 миллиона долларов. При этом большую часть этой суммы Шараповой принесли рекламные контракты. Призовые за участие в турнирах составили 2,4 миллиона.

Второе место с небольшим отрывом от Шараповой заняла китаянка Ли На с совокупным доходом 23,6 миллиона долларов. Из них 5,6 миллионов теннисистка заработала на корте, а 18 миллионов принесли ей коммерческие контракты. Замыкает тройку американка Серена Уильямс, она заработала 22 миллиона, половина из которых - призовые.

В десятку самых высокооплачиваемых спортсменок планеты попали также южнокорейская фигуристка Ким Юна (16,3 миллиона), автогонщица Даника Патрик (15 миллионов), четыре теннисистки — Виктория Азаренко (11,1 миллиона). Каролин Возняцки (10,8 миллиона), Агнешка Радваньска (6,8 миллиона) и Ана Иванович (6,4 миллиона). Последнее, десятое место занимает гольфистка Паула Кример (5,5 миллиона).

Напомним, что согласно аналогичному рейтингу прошлого года, с июня 2012 года по июнь 2013-го общий доход Шараповой составил 29 миллионов, из которых 6 миллионов она получила в качестве призовых. На втором месте тогда расположилась Серена Уильямс (20,5 миллионов), на третьем - Ли На (18,2 миллиона).

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