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Спорт

06 июля 2014, 21:32

Серб Новак Джокович во второй раз в карьере выиграл Уимблдон

теннис Уимблдон Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: wimbledon.com

Сербский теннисист Новак Джокович победил в финале Уимблдона швейцарца Роджера Федерера.

Джокович, ранее побеждавший на английском турнире в 2011 году, сломил сопротивление семикратного чемпиона Федерера в пяти сетах: 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 5:7, 6:4. Матч продолжался без малого 4 часа.

Отметим, что в заключительной партии сербу после очередного падения во второй раз в матче пришлось вызывать физиотерапевта, который несколько минут массировал ему правую ногу. Решающим стал 10-й гейм, в котором несколько ошибок Федерера на своей подаче стоили ему чемпионского звания.

Благодаря победе на Уимблдоне 27-летний Джокович вернется на первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обойдя испанца Рафаэля Надаля.

Накануне в финале женского турнира победу одержала представительница Чехии Петра Квитова. В финале она обыграла канадку Эжени Бушар со счетом 6:3, 6:0. Матч продолжался 55 минут.

Для Квитовой эта победа стала второй на Уимблдоне. Ранее она побеждала на английских кортах в 2011 году.

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