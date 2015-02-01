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Спорт

01 февраля 2015, 16:01

Серб Новак Джокович в пятый раз в карьере выиграл Australian Open

теннис Australian Open Новак Джокович

Фото: ausopen.com

Сербский теннисист Новак Джокович в пятый раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Австралии.

В финальном поединке первая ракетка мира Джокович обыграл британца Энди Маррея в четырех сетах - 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Матч продолжался 3 часа 39 минут.

Счет личных встреч между теннисистами стал 16:8 в пользу Джоковича. Джокович и Маррей уже дважды встречались между собой в финале Australian Open (в 2011 и 2013 годах), оба раза победа оставалась за сербским теннисистом.

Ранее Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии в 2008, 2011-2013 годах. Эта победа стала для серба восьмой на турнирах серии Большого Шлема.

Накануне россиянка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча, состоявшаяся в Мельбурне, завершилась победой первой ракетки мира со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

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