Щелковский автовокзал эвакуировали из-за звонка о бомбе

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В четверг вечером в правоохранительные органы поступил анонимный звонок о минировании автовокзала около станции метро "Щелковская".

"Поступила такая информация, сейчас проводят проверку", - сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

По данным Агентства "Москва" с автовокзала эвакуировали более 400 человек. "На месте работают кинологи с собаками", - рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Примерно в 19.15 стало известно, что правоохранители не обнаружили взрывное устройство на Щелковском автовокзале.

Щелковский автовокзал крупнейший в столице. Ежедневно с него отправляется около 140 автобусов межобластного и межгосударственного сообщения, а также выполняется более 800 рейсов в ближайшие районы Подмосковья.

Ежедневный пассажиропоток автовокзала составляет в среднем около 20 тысяч пассажиров.