На билеты в "Сапсанах" с 15 января введут новую систему скидок

На проезд в "Сапсанах" введут новую систему скидок. Учитывать будут специальные повышающие и понижающие коэффициенты, сообщается на сайте РЖД.

Действовать тарифы будут с 15 января и в течение трех месяцев. Стоимость проезда будет зависеть не только от глубины продажи, использования вместимости, времени в пути следования и класса обслуживания в поезде, но и от дня недели и времени отправления состава.

Теперь, покупая билет за 45 суток, пассажир сможет экономить до 60% от действующего тарифа. Например, с стоимость билета на поезда "Сапсан" №№ 757, 759, 761, 763, 765, отправляющиеся по вторникам и средам, за 45 суток для одного взрослого пассажира составит 1160 рублей (сейчас средняя цена билета на эти поезда составляет 2500 рублей).

Кроме того, билет на ходящие по воскресеньям поезда №№ 751, 752, 753 и 754 обойдется с 15 января в 1393 рубля (пока цена составляет 3125 рублей). На ряд других поездов будет действовать повышающий коэффициент. Так, средняя стоимость билета на поезд № 765, отправляющийся по средам и четвергам, составит уже не 3440 рублей, а 3774 рубля.

При этом новые тарифные коэффициенты не будут учитываться в к стоимости сервисных услуг и при оформлении групповых проездных.

Отметим, что в следующем году "Сапсаны" будут отправляться в Санкт-Петербург с часовым интервалом. Это увеличит пассажиропоток с трех до семи миллионов человек в год. Об этом сообщил на пассажирском форуме первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.

Он также отметил, что проект "Сапсан" в нынешнем виде уже исчерпал себя в плане пропускной способности. Пока скоростные поезда до Питера ходят семь раз в день. Причем есть два "Сапсана", которые отходят с интервалом два раза в час, но при этом в расписании есть и шестичасовой перерыв в движении.

По словам Мишарина, в будущем у них появятся туристические вагоны, билеты туда будут стоить на 30-40% меньше средней стоимости поездки.