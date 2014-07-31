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Фестивали

31 июля 2014, 15:36

Международный фестиваль современного танца пройдет в КЦ "ЗИЛ"

танцы перформанс КЦ ЗИЛ фестивали и праздники хореографы

"Афиша": В КЦ "ЗИЛ" пройдет фестиваль современного танца

В Культурном центре "ЗИЛ" 31 июля откроется первый международный фестиваль современного танца. Компанию российским хореографам составят настоящие корифеи стрит-данса из Нью-Йорка, которые у себя на родине уже обрели звездный статус.

В программе фестиваля "Танцевальная платформа ЗИЛ: Москва – Нью-Йорк" - творческие лаборатории и выступления молодых хореографов. На сцену выйдут Артуро Видич, Джен Розенблит и Аддис Гонзалес. Работы зарубежных гостей в России представят впервые.

Видич построил свой танцевальный стиль, исследуя повадки животных. Перформансы Розенблит и Гонзалеса сложно назвать танцевальными. В их номерах много мистицизма, сюрреализма и абсурдного юмора, сообщает телеканал "Москва 24".

Что касается отечественных мастеров танца, то на фестивале свои таланты продемонстрируют Александра Портянникова, Дарья Плохова, Ольга Вавилова, Константина Челкаева и Banzay. Они уже показывали перформансы в программе work-in-progress.

"31 июля на сцене зала-конструктора состоится премьера постановки Ольги Вавиловой "ОПОРА" и работы Константина Челкаева "Список воспроизведения", - отметили организаторы.

В рамках закрытой исследовательской лаборатории запланированы обсуждения новых танцевальных форм. Участие в лаборатории могут принять профессиональные танцоры и студенты летней школы "Цех".

Показы завершатся 5 августа. Фестиваль стартует в 20.00. С программой можно ознакомиться здесь.


Полный билет – 450 рублей, льготный – 200 рублей.

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