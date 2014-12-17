Прямая трансляция: танцевальный флешмоб Дедов Морозов у стен Манежа

Фото: ТАСС/Гущин Иван

С 15 декабря по 11 января столица наводнена праздничными мероприятиями департамента культуры в рамках фестиваля "Лучший город зимы". В воскресенье перед Манежем соберутся сотни профессионалов и любителей, чтобы принять участие в большом танцевальном флешмобе. Под руководством Евгения Папунаишвили гости в костюмах Деда Мороза разучат новогодний танец, а затем исполнят его все вместе.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 13.00.