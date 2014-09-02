Мастер-классы по кузнечному делу пройдут в парке Фили

Парк Фили. Фото: parkfili.com

В воскресенье, 7 сентября, в парке Фили пройдет фестиваль "Пробуждение". Для посетителей организуют мастер-классы по кузнечному делу, семинары и лекции по психологии.

В этот же день на площадке "Динамика" запланированы показательные выступления по спортивным танцам, суставная гимнастика, оздоровительная зарядка и хастл. В парке откроется выставка-маркет hand made, посетители которой смогут приобрести необычные вещи для дома.

На площадке "Здоровье" расскажут об индийских целительных практиках, а на площадке "Гармония" пройдут тематические лекции и тренинги, сообщили организаторы.

В рамках программы для детей пройдут занятий по спортивным танцам и рисованию

На сцене парка выступят группы "Маша и медведи", оркестр Grammys Philarmonic и Сати Казанова.

Фестиваль начнется в 12.00 и завершится в 22.00. Вход бесплатный.