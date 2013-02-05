Все московские такси станут желтыми к 2015 году

К 2015 году все московские такси станут желтыми

Все московские такси через два года могут стать желтыми. Такое предварительное решение принял департамент транспорта.

Сроки и условия перехода в новую цветовую гамму обсуждали 5 февраля на заседании Общественной платы России. По мнению представителей департамента, это позволит пассажирам сразу заметить легальное такси.

Речь также шла и о создании единой диспетчерской службы, возможности таксистам выезжать на выделенную полосу и регулировании тарифов.

Напомним, ранее заместитель мэра, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что разрешения на таксомоторную деятельность будут выдаваться только при наличии стандартной цветографической маркировки автомобиля. Скорее всего, этот цвет будет желтым, как и государственные номера автомобиля.