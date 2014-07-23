Суд арестовал четвертого подозреваемого по делу об аварии в метро

Суд арестовал четвертого фигуранта дела об аварии в столичном метро

Суд арестовал четвертого подозреваемого по делу об аварии в московском метро - замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексея Трофимова. Он заключен под стражу на два месяца, сообщает телеканал "Москва 24".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, который настаивал на аресте подозреваемого.

По версии следствия, подозреваемый участвовал в строительстве стрелки на перегоне между cтанциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" и допустил ненадлежащее закрепление стрелки.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

По данным Минздрава РФ, в больницах остаются 125 пострадавших в ЧП, в крайне тяжелом состоянии находятся три человека, 42 пациента выписаны. Между тем, накануне глава столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов сообщил, что в столичных больницах проходят лечение 109 пострадавших в аварии в метро.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время уже задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и Алексей Трофимов. Трое из них были заключены под стражу ранее.

В качестве основной версии произошедшего следствие рассматривает некачественную установку стрелочного перевода. По данным СК, она была закреплена тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.

22 июля на заседании столичного правительства Сергей Собянин сообщил, что отправил в отставку начальника московского метрополитена Ивана Беседина. По словам мэра, трагедия, произошедшая на Арбатско-Покровской линии, перечеркнула огромную работу, которая проводилась в метро последний год. В связи с этим Беседин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Новым главой метрополитена назначен Дмитрий Пегов, который раньше работал в ОАО "РЖД", где с февраля 2010 года возглавлял дирекцию скоростного сообщения.