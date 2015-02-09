Оформлявшему загранпаспорт москвичу сообщили, что он "сидит" в тюрьме

Москвич при оформлении загранпаспорта узнал, что "сидит" в тюрьме

Житель Москвы Давид Бадикян при оформлении загранпаспорта неожиданно узнал о том, что у него имеются две судимости.

Как сообщает канал "Москва 24", якобы по приговору Останкинского суда в 2009 году он получил 6 месяцев колонии, а в 2012 году он был на 5 лет осужден Преображенским судом и отбывает срок в колонии строгого режима. При этом все эти годы Бадикян ходил на работу и воспитывал с женой двух малолетних детей.

По словам мужчины, при оформлении загранпаспорта ему заявили, что не могут выдать документ, потому что он "должен сидеть еще четыре года".

"В Останкинском и Преображенском судах были вынесены два независимых друг от друга приговора в отношении гражданина, который назвался именем Давида Бадикяна. В суде устанавливают данные о личности на основании паспорта и других документов, удостоверяющих личность. Кроме того, на судебном заседании спрашивают непосредственно у присутствующего подсудимого, подтверждает ли он те данные, которые указаны", - пояснила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Бадикян считает, что виновник недоразумения его бывший сотрудник.

"У меня в машине лежала папка с ксерокопиями документов, я предполагаю, что он их украл", - говорит бизнесмен.

Помимо документов злоумышленник завладел и отпечатками пальцев Бадикяна, тот сдавал дактилоскопию для оформления загранпаспорта.

"Нужно обратиться с письменным заявлением в судебные органы и прокуратуру, чтобы с него сняли виртуальную судимость с последующей реабилитацией. Снятие судимости ликвидирует все правовые последствия, связанные содержанием в местах лишения свободы", - рассказал начальник УФСИН России по Москве Сергей Цыганков.