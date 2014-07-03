Мужчина получил 13 лет за телефонные домогательства к детям

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд приговорил к 13 годам тюрьмы жителя Волгограда за телефонные домогательства в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что с 29 марта по 16 мая 2013 году 45-летний житель Волгограда Александр Сафошкин в одной из социальных сетей нашел анкетные данные и телефон 10-летней москвички. Он начал звонить девочке и вести с ней разговоры сексуального характера, а также отправлять ей SMS-сообщения откровенного содержания.

В процессе общения Сафошкин узнал телефоны еще двух девочек, с которыми также вел подобные разговоры и SMS-переписку. В общей сложности было выявлено 50 эпизодов противоправных действий обвиняемого.

Суд признал подозреваемого виновным по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего". Сафошкина приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы в течение 1 года и шести месяцев.