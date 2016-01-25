Банкира оштрафовали на 300 тысяч рублей за фальсификацию отчетов

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Суд в Москве приговорил и.о. председателя правления "Судостроительного банка" Василия Мельникова к штрафу в 300 тысяч рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный Следственный комитета.

"Следствием и судом установлено, что Василий Мельников, являясь и.о. председателя правления коммерческого банка "Судостроительный банк", в период с января 2014 года по январь 2015 года, обладая информацией об отсутствии на корреспондентском счете указанного банка достаточных денежных средств для удовлетворения всех требований кредиторов и желая скрыть данный факт, внес заведомо недостоверные сведения в отчетность, представляемую в Банк России. Приговором суда Василию Мельникову назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", – отмечается в сообщении.

По данным следственного комитета, мотивом преступления явилось желание Василия Мельникова скрыть основания для обязательного отзыва лицензии у банка.

Уголовное дело против банкира завели по статье "Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации". Ему грозило до четырех лет лишения свободы.

16 января Центробанк отозвал лицензию у московского "Судостроительного банка". Указывалось, что кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. В связи с потерей ликвидности кредитное учреждение своевременно не выполняло обязательства перед кредиторами. Также сообщалось, что Судостроительный банк представлял в Банк России недостоверную отчетность.

Ранее, 20 января, Центробанк отозвал лицензию у столичного Внешпромбанка. В декабре прошлого года в банке была введена временная администрация на полгода. По мнению ЦБ, банк не исполнял законы, регулирующих банковскую деятельность, его собственные средства снизились ниже минимального значения уставного капитала. Также регулятор усмотрел в действиях "Внешпромбанка" нарушение требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

ВТБ 24 и Сбербанк возобновили страховые выплаты клиентам Внешпромбанка с 22 января.