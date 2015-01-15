Экс-министр обороны Анатолий Сердюков прибыл в суд для дачи показаний

Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков прибыл в Пресненский суд для дачи показаний по делу "Оборонсервиса", сообщает Агентство "Москва".

Сердюков проходит по делу как свидетель гособвинения. Ранее суд отложил допрос бывшего министра обороны из-за болезни одного из подсудимых.

Напомним, главной фигуранткой "дела Оборонсервиса" является экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева.

По версии следствия, Васильева выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество ОАО "Оборонсервис" и продавала их по заниженной цене. Общий ущерб оценивается в 3 миллиарда рублей.

В ходе следственных мероприятий у бывшей чиновницы была изъята коллекция картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей. Также были арестованы шесть объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 миллионов рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 миллионов рублей.

Однако суд не счел необходимым назначить Васильевой меру пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому она ожидает оглашения приговора в семикомнатной квартире в центре Москвы.

По мнению следователей, Васильева намеренно ввела Сердюкова в заблуждение, продавая государственную собственности по заниженным ценам. Сама Васильева убеждает СК в том, что все сделки совершались по личным указаниям Сердюкова. Однако следователи обнаружили в документах только одну подпись бывшего министра.