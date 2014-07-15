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Здравоохранение

15 июля 2014, 17:37

220 филиалов госвузов прекратили набор студентов - Ливанов

студенты здравоохранение вузы абитуриенты Дмитрий Ливанов отзывы лицензий наборы Минобрнаука

Фото: ИТАР-ТАСС

В 220 филиалов государственных вузов приостановлен набор абитуриентов, сообщили M24.ru в пресс-службе министерства образования и науки России.

По словам главы ведомства Дмитрия Ливанова, большая часть филиалов учебных заведений не отвечает даже минимальным требованиям.

"220 филиалов госвузов полностью прекратят набора на обучение уже с этого года", - заявил Ливанов. Кроме того, в 157 филиалах в этом году уже прекращен набор на непрофильные специальности, а также по решению Рособрнадзора объявлено о запрете набора на первый курс 12 негосударственным вузам.

"Мы все сделаем для того, чтобы не допустить студентов к некачественным образовательным программам. В большом количестве вузов нет ничего плохого. Но, к сожалению, практика показала, что количество здесь далеко не всегда переходило в качество. В настоящее время мы оцениваем число студентов, которые обучаются на некачественных образовательных программах, примерно в 1,7 миллиона человек. Это 30 процентов нашего студенчества", - сказал Ливанов.

Министр также отметил, что вузы и филиалы, не способные обеспечивать должный уровень подготовки, будут лишены госаккредитации, а в ряде случаев и лицензии.

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"Общего сокращения объемов подготовки по всем уровням высшего образования не произойдет. Программы магистратуры и аспирантуры будут сосредоточены в ведущих вузах, в том числе региональных. "По нашим оценкам, магистратура переместится из московских вузов, многие из которых, к сожалению, не могут обеспечить высокий уровень образования, в региональные опорные вузы", - подчеркнул Ливанов.

Он добавил, что студенты реорганизованных филиалов получат возможность завершить образования на тех же условиях, на которых они поступали.

"Принимая решения о реорганизации, учредитель образовательного учреждения обязан определить, где и как студенты будут завершать обучение. В том случае, если учредитель негосударственного вуза не выполнит этих требований, ответственность за студентов возьмет на себя министерство образования и науки. То есть мы в любом случае всех студентов доучим", - заявил глава министерства образования и науки.

Ливанов напомнил, что с сентября 2013 года в России отозвано более 300 лицензий на право ведения образовательной деятельности в негосударственном секторе.

Нескольким частным вузам запрещено принимать новых студентов

Ранее M24.ru сообщало, что в "черный список" Рособрнадзора попали еще четыре негосударственных вуза.

Прием учащихся запрещен в двух вузах из Москвы и в двух региональных: Институт иностранных языков, Московский институт предпринимательства и права, а также Институт финансов и права и Институт теологии и международных отношений имени Маммадибира ар-Рочи в Дагестане.

Как уточнили в Рособрнадзоре, эти вузы не исполнили предписание ведомства, и в соответствии с законом "Об образовании в России" им запрещен прием абитуриентов на 1 курс в 2014 году.

Напомним, на прошлой неделе подобный запрет коснулся 8 учебных заведений. В общей сложности на сегодняшний день Рособрнадзор запретил прием в 12 образовательных организаций.

В ведомстве добавили, что до конца недели данная мера будет применена еще к нескольким вузам.

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