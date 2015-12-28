На востоке Москвы построят жилой микрорайон

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Проект застройки территории в районе Косино-Ухтомский (ВАО) одобрила градостроительно-земельная комиссия и теперь он будет выставлен на публичные слушания, сообщили m24.ru в пресс-службе Москомстройинвеста.

По итогам реализации проекта планировки на территории нового микрорайона смогут проживать до 22,2 тысячи человек, количество мест приложения труда составит 19,9 тысячи. Речь идет о территории площадью 164 гектара, ограниченной улицами Большой Косинской, Николая Старостина, Салтыковской, границей района Косино-Ухтомский, административной границей Москвы, границей объекта природного комплекса, границей проекта планировки Старое Косино района Косино-Ухтомский.

Проект предусматривает многофункциональную жилую застройку территорий, относящихся на сегодня к ОАО "Косинское", ООО "Строймехсервис Метростроя" и ООО "Куликово".

Сносу подлежит 258,4 тысячи квадратных метров, в том числе большая часть – 240 тысяч квадратных метров – на территории ОАО "Косинское".

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Согласно проекту планировки, наземная площадь проектируемых объектов по всем участкам составит 1,6 миллиона квадратных метров, в том числе жилье – 970 400 квадратных метров. Площадь нежилых объекты составит 508,3 тысячи квадратных метров, производственных помещений – 62,7 тысячи квадратных метров.

Столичные власти намерены обязать инвесторов обеспечить все проектируемые объекты местами приложения труда и социальной инфраструктурой. В новом микрорайоне появятся многофункциональные центры, гостиницы, коворкинг-центры. В шаговой доступности построят детские сады на 1 110 мест и школы на 2 525 учащихся.

Транспортную доступность новых объектов планируют решить путем реконструкции улиц Салтыковской и Николая Старостина, а также развития местной улично-дорожной сети.

Напомним, нынешний генплан Москвы был принят в 2010 году. Согласно документу до 2025 года в столице должно быть построено 240 миллионов квадратных метров недвижимости к уже имеющимся более чем 400 миллионам "квадратов".

Сейчас план утратил актуальность и пересматривается, в первую очередь, в связи с увеличением территории Москвы почти в 2,5 раза за счет Троицкого и Новомосковского административных округов. В настоящее время идет обсуждение нового Генплана Москвы. Он должен быть окончательно утвержден до 1 июля 2016 года. С этого момента строительство в городе будет вестись по нему.