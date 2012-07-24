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24 июля 2012, 10:50

Подготовлены проекты планировок территорий под размещение храмов

строительство храмы храм Христа Спасителя проекты

ИТАР-ТАСС

Московские власти планируют утвердить проекты планировок территорий для размещения 14 храмов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Москомархитектуру.

Так, предполагается, что храм на 246 мест появится на территории природного комплекса "Измайловский бульвар".

Храм на 300 прихожан планируется построить на улице Вострухина, владение 9, на юго-востоке Москвы. Там будет образован новый объект природного комплекса, ранее входивший в состав "Санитарно-защитной зоны между Рязанским направлением Московской железной дороги и 5-м Вешняковским проездом".

Новый храм может появиться на территории природного комплекса "Бульвар по Ленинградскому шоссе в районе Молжаниновский". Он будет рассчитан на 369 человек. На территории Бутовского лесопарка планируется построить храм на 573 человека.

На юго-востоке столицы предполагается для строительства храмов выделить земли из состава Новочеркасского бульвара, из проектного бульвара между проездами 5381 и 5382, а также из проектного парка у Дома детского творчества по улице Федора Полетаева.

На юге города храм появится на территории природного комплекса "Долина реки Чертановки", на северо-востоке - в парке на Инженерной улице, на севере столицы - в парке на улице Ангарской.
Кроме того, новый храм на 300 прихожан планируется построить в Черемушках в Научном проезде.

Также предполагается создать новые объекты природного комплекса на востоке города в парке на Зеленом проспекте и в Гольяновском парке, а также на территории Тихорецкого бульвара на юго-востоке Москвы.

В 2012 году в столице планируется построить 11 модульных храмов.

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