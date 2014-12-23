В 2015 году в столице снесут 130 пятиэтажек

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В 2015 году в Москве планируют снести 130 "хрущевок", сообщил департамент строительства Москвы. На их месте возведут современные комфортные дома. Таким образом программа по сносу ветхого жилья будет выполнена на 95%.

Адреса домов еще уточняются. В перспективе избавятся даже от тех пятиэтажек, которые сейчас входят в категорию "несносимых".

Со списком снесенных и планируемых к сносу строений в 2014 году можно ознакомиться на сайте департамента строительства города Москвы. В этом году собирались снести 149 домов. Порядка 80 уже демонтированы.

Программа сноса пятиэтажек в Москве в 2014 году

Сейчас в рамках программы идет подготовка к сносу еще 5 пятиэтажек:

в Восточном административном округе демонтируют дом по адресу: Щелковское шоссе, дом 73;

в Западном округе снесут дом 28 на Партизанской улице;

в Северо-Восточном округе строители снесут 2 пятиэтажки - улица Полярная, дом 30, корпус 1 и улица Стандартная, дом 29;

в Юго-Восточном округе демонтируют дом, признанный аварийным, по адресу: Люблинская улица, дом 109, корпус 2.

После сноса этих домов всего по программе, которую планируется завершить в 2016 году, строителям останется демонтировать 224 пятиэтажки. Программа сноса ветхого жилья в столице выполнена на 85%.

Напомним, до конца 2015 года власти города решат судьбу ветхих домов несносимых серий.

"Мы сможем сказать жителям, что будем делать с ветхими домами. Либо запустим программу сноса, либо будем капитально ремонтировать здания", - сказал заммэра города по строительству Марат Хуснуллин.