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23 января 2015, 15:32

На территории "Серпа и Молота" построят более 1,2 млн кв. метров жилья

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Фото: ТАСС / Сергей Карпов

На территории бывшего завода "Серп и Молот" построят 1,5 миллионов квадратных метров недвижимости, из них более 1,2 миллиона квадратных метров – это жилье.

Для разработки концепции застройки бывшей промзоны проводился архитектурный конкурс. На него подали 52 заявки от международных консорциумов из 15 стран мира. В декабре власти одобрили проект части планировки промзоны.

По словам руководителя градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, помимо жилья здесь возведут гостиницу, общественно-деловой центр, офисы, детский сад на 1030 мест, школы на 2360 мест и поликлиники.

Как отметил Левкин, в центре на территории предприятия будет построено жилье, а на окраинах создадут районы смешанной застройки. Жилая застройка и офисы в шаговой доступности снизят нагрузку на транспортную инфраструктуру столицы.

Территория завода "Серп и Молот"

Ранее сообщалось, что проект планировки территории промзоны также предусматривает реорганизацию дорожно-транспортной сети. До 2017 года должны отремонтировать шоссе Энтузиастов.

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Добавим, что строительство на территории завода "Серп и молот" начнется в середине будущего года, а завершится в 2021 году. На первом этапе строительных работ будет возведено 200 тысяч квадратных метров недвижимости.

Архитектурно-градостроительную концепцию развития территории завода разработает британская компания LDA Desighn совместно с UHA London.

Реновация промзон уже включена в Генеральный план столицы. Проект реорганизации предполагает охватить более 4 тысяч из 18 тысяч гектаров земли, на которой располагались заводские цеха и другие промышленные объекты.

Добавим, что бывший завод "Серп и Молот" находится на улице Золоторожский Вал, дом 11 на юго-востоке Москвы.

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Сюжет: Реновация московских промзон

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