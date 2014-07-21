Про технологии: Как создавалась Московская окружная железная дорога

Фото: ИТАР-ТАСС
Во вторник, 22 июля, в столице пройдет экскурсия, на которой зрителям расскажут о создании Московской окружной железной дороги. Слушатели узнают о том, как строились временный мост Лембке и Сергиевский мост. Онлайн-трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на M24.ru.
Кроме того, зрителям расскажут о типах мостов, как работает "арка" и арочный мост.
- Когда: 22 июля в 14:00
- Где: Андреевский мост, вход с Фрунзенской набережной
- О чем: о строительстве железной дороги и мостов
- Кому смотреть: всем, интересующимся историей Москвы
Автор лекции также продемонстрирует фотографии и миниатюрные копии построек.
Начало трансляции в 14.00.
Трансляция завершена.