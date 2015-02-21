Власти сохранят темпы строительства жилья в столице

Власти сохранят темпы строительства недвижимости в Москве

Столичные власти планируют сохранить темпы строительства жилья в городе на прежнем уровне. Для этого был принят пакет антикризисных мер, среди которых особое внимание отводится частным инвестициям в строительство, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время едва ли крупнейшим инвестором является население. Доля граждан в этом бизнесе составляет до 500 миллиардов рублей.

"У нас с вами более полутриллиона рублей вложений граждан в доле строительства. Большинство объектов жилья, которое строится в городе, возводится за счет граждан. Чрезвычайно важно, чтобы эти объекты были достроены и введены, а затем переданы дольщикам", - заявил Сергей Собянин.

Строительство в Москве

По данным специалистов - в Москве самые высокие в мире темпы роста ввода недвижимости. С 2010 года они увеличились в полтора раза. По абсолютным показателям ввода недвижимости Москва занимает четвертое место в мире – после Пекина, Шанхая и Токио.

При этом темпы роста ввода недвижимости в среднем в два раза опережают аналогичные мегаполисы. Кроме того, столица занимает первое место по вводу офисной недвижимости.

"Мы одновременно с большими темпами ввода недвижимости наращиваем темпы ввода метро, дорог. Вместе с РЖД активно вошли в проект реконструкции железнодорожных путей для пригородных электричек. Активными темпами ведется строительство Московской кольцевой железной дороги", - подчеркнул Собянин на коллегии столичного Стройкомплекса.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что в городе сохранится прошлогодний уровень объема ввода недвижимости.

"В 2014 году мы сумели нарастить объемы и ввести около 9 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 3,2 миллиона квадратных метров – это жилье. Эти цифры мы взяли за ориентир и в 2015 году", – сообщил заммэра.