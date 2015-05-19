Собянин утвердил новые требования к строительству типового жилья

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В Москве утвердили требования к архитектурно-градостроительным решениям многоквартирных домов. Об этом Сергей Собянин заявил на заседании президиума столичной мэрии, передает корреспондент M24.ru.

Так, этажность зданий будет варьироваться от 6 до 17 этажей, в том числе в пределах одного квартала застройки. При этом специалисты должны учитывать возможность использования блок-секций различного типа и создания нескольких вариантов наборов квартир на этаже.

Кроме того, в требованиях прописаны наличие специально выделенных ниш для кондиционеров в плоскости фасада и скрытой проводки по внутреннему контуру жилых помещений.

Также строители многоэтажек должны организовывать общественные пространства на первых этажах для магазинов и социальных органов с учетом обеспечения доступа для маломобильных граждан.

"С 1 июня требования будут включены в техническое задание при заказе работ по строительству жилых домов. С 1 сентября мы перестаем принимать несоответствующие требованиям архитектурные решения", - рассказал главный архитектор Москвы Олег Кузнецов.

"Москва в цифрах": Панельные дома нового типа

Напомним, архитектурный совет столицы в декабре одобрил концепции новых серий жилых домов повторного применения, которые подготовили крупнейшие городские застройщики.

Дома повторного применения – это здания, проект застройки которых предназначен для многократного использования. Пилотные проекты с применением новых технологий строительства панельных домов могут появиться в 2015 году. Полностью к новым сериям город перейдет в 2016 году.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что существующие серии типового жилья "морально устарели". Власти столицы назвали основные принципы, по которым будет застраиваться жилой сектор города.