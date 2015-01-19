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19 января 2015, 17:03

Семь столичных кладбищ расширят до 2017 года

строительство кладбища проекты расширение планы строительство и реконструкция

Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

До 2017 года в столице и области расширят семь кладбищ. Это предусмотрено адресной инвестиционной программой на 2014-2017 годы, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Сейчас ведется расширение Перепечинского кладбища в Солнечногорском районе Подмосковья. Кладбище станет больше на 25 гектаров. Пока там ведутся работы по строительству очистных сооружений, прокладке инженерных коммуникаций, возведению забора и колумбарных стен.

В этом году строители приступят к расширению еще трех кладбищ. Например, Востряковское, расположенное по адресу Боровское шоссе, будет расширено на 5,8 гектара с организацией иудейского участка.

Площадь нового участка для организации некрополя при расширении Троекуровского кладбища составит 4,39 гектара. Завершить работы предполагается в 2016 году.

Щербинское Центральное кладбище (Московская область, Подольский район, сельское поселение Стрелковское, 29 километр автодороги М-2 "Крым") будет расширено на полгектара. А на Новодевичьем кладбище обновят инженерные сети и проведут благоустройство.

В 2015 году также планируется начать разработку планировки новых территорий Домодедовского кладбища суммарной площадью 60 гектаров. А проектно-изыскательские работы для расширения Бутовского кладбища в Южном Бутове начнут в конце 2015 года.

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Ранее M24.ru сообщало, что места на столичных кладбищах не будут сдаваться в аренду. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Напомним, что 24 июля министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников заявил, что Москва совместно с Московской областью готовит ряд соответствующих изменений в федеральный закон "О захоронении".

Алексей Немерюк опроверг это заявление. "Никакой речи об аренде, а тем более платной аренде мест под захоронения в данном законе не ведется", - цитирует Агентство "Москва" его слова. Глава департамента напомнил, что согласно действующему законодательству каждому гражданину РФ предоставляется право безвозмездно получить участок на кладбище по месту своей прописки, а готовящийся законопроект затронет только заброшенные захоронения.

Также Алексей Немерюк сообщил, что в ближайшие пять лет территория столичных кладбищ увеличится на 150 гектаров. Глава департамента также отметил, что в настоящее время проблем с местами под захоронения нет.

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