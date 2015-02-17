Программа по ликвидации долгостроя в ЦАО реализована на 64% - Левкин

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Программа по ликвидации долгостроя в центре Москвы реализована на 64%, сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Согласно перечню долгостроев, всего на территории ЦАО находилось 90 таких объектов.

"В период ноябрь 2014 – февраль 2015 годов на территории ЦАО Москвы из перечня были исключены 12 объектов долгостроя, в том числе по семи – приняты решения о возобновлении строительства", - рассказали в пресс-службе департамента. Ранее еще 46 объектов перестали быть долгостроями.

Таким образом, в центре Москвы остается 32 объекта незавершенного строительства.

Напомним, в 2014 году количество объектов долгостроя в столице уменьшилось на 13% по сравнению с предыдущим годом - до 131 объекта. "В прошлом году из существующего перечня объектов незавершенного строительства удалось исключить 19 объектов", - рассказали M24.ru в департаменте градостроительной политики.

В ведомстве уточнили, что по девяти из этих объектов были приняты решения о возобновлении строительства, два объекта введены в эксплуатацию, еще один включен в Адресную инвестиционную программу.

"Оставшиеся - земельные участки, занимаемые объектами самовольного строительства, подлежащими сносу, а также не обремененные застройкой участки", - отметили в департаменте.