До конца года в столице планируется ввести в эксплуатацию 19 школ

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В этом году в столице планируется ввести в эксплуатацию 19 школ на 13177 мест, сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин. 13 из них построит город, шесть – инвесторы.

По словам Левкина, за счет средств городского бюджета уже сдан один блок начальных классов на 300 мест к школе № 550 в Чертаново Северное на юге столицы.

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Ранее Сергей Собянин сообщал, что новые школы строятся по типовым и индивидуальным проектам. Здания будут намного лучше прежних – современные, оснащенные всем необходимым: медиатекой, большими спортивными и актовыми залами.

"В Москве бум рождаемости, и он продолжается. Дети, которые пришли в дошкольные учреждения, сейчас переходят в школы. В ближайшие годы наполняемость школ увеличится минимум на треть. Это большой вызов для города и образовательной системы", – сказал мэр.

"Москва в цифрах": Новые школы

Напомним, в 2015 году в эксплуатацию ввели 19 объектов среднего образования на 8824 места – 15 школ и блоков начальных классов построено за счет бюджета, четыре – на средства инвесторов.

Так, за счет средств бюджета города сданы шесть школ на 3 450 мест и девять блоков начальных классов на 2 200 мест:

экспериментальная школа на 550 мест, САО, Западное Дегунино, ул. Базовская, вл. 15, корп. 13;

пристройка БНК на 300 мест к зданию ГБОУ СОШ № 1495, ВАО, Косино-Ухтомский, ул. Святоозерская, д. 17;

БНК на 125 мест к школе № 1935, ЮВАО, Выхино-Жулебино, ул. Авиаконструктора Миля, д.18, корп.2;

БНК на 300 мест, ТАО, г/о Троицк, ул. Троицкая, мкр. В, д. 26;

средняя общеобразовательная школа на 475 мест, СЗАО, Покровское-Стрешнево, ул. Б. Набережная, вл. 23;

пристройка на 225 мест к гимназии № 1514, ЮЗАО, Ломоносовский, Крупской ул., вл. 12;

школа на 550 мест по адресу: САО, Молжаниновский, ул. Синявинская, вл. 11 (участок 2) (присвоенный адрес: ул. Синявинская, 11Б);

пристройка на 200 мест с переходом (зимний сад) к ГБОУ гимназия № 1543, ЗАО, Тропарево-Никулино ул. Двадцати шести бакинских комиссаров, д.3, корп. 5;

пристройка на 375 мест к школе № 593 по адресу: СЗАО, Щукино, ул. Живописная, д. 11, корп. 3;

БНК на 200 мест к зданию ГБОУ СОШ № 2031, ВАО, Косино-Ухтомский, ул. Дмитриевского, 13, стр. 1;

школа на 550 мест, ЮЗАО, Академический, кв. 12, корп. 17, ул. Гримау, вл. 11А, стр. 1,2 (присвоенный адрес: ул. Гримау, д. 11А, стр. 3);

пристройка к ГОУ Лицей "Вторая школа", ЮЗАО, Гагаринский, ул. Фотиевой, д.18, стр. 1;

школа на 650 мест (на месте сноса здания школы № 709, ДЮЦ), СВАО, Северный, ул. 7-я Северная линия, д. 13, стр. 1, 2, 3, мкр. 4 АБ;

пристройка к СОШ № 1599 (бывшая № 1209) на 250 мест, ЮВАО, Кузьминки, мкр. 120, ул. Зеленодольская, д. 32, корп. 6;

школа на 675 мест, СЗАО, Куркино, мкр. 11, корп. 2;

здание школы на 99 мест с актовым и спортивным залами, поселение Марушкинское, дер. Крекшино, ул. Школьная, уч. 22 (НАО);

школа на 600 мест (поз. №40 по генеральному плану), г. Московский, район тепличного комбината № 1, мкр. 2 (НАО);

на 1100 учащихся в составе жилого комплекса «Бунинский», вблизи дер. Столбово, участок № 27, корпус V (НАО, Сосенское) (присвоенный адрес: п. Сосенское, вблиз д. Столбово, ул. Александры Монаховой, д. 107, корп. 3);

на 1375 учащихся (55 классов), Московский г. мкр. 1 кв. 2 район тепличного комбината №1 (НАО, Московский).

За счет внебюджетных источников в 2015 году введено четыре школы на 3 174 мест: