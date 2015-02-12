Программа сноса пятиэтажек выполнена уже на 87,8%

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Программа сноса пятиэтажных домов выполнена уже на 87,8%. Сейчас предстоит снести еще 213 зданий первого периода индустриального домостроения, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Одним из последних был демонтирован дом, расположенный на юго-западе Москвы по адресу: улица Марии Ульяновой, дом 25.

Напомним, что по плану департамента строительства все старые пятиэтажки на севере Москвы должны снести до конца 2015 года. Снос пятиэтажных панельных домов реализуется в рамках государственной программы "Жилище", координатором которой является департамент градостроительной политики.

Всего по программе в Москве планировалось снести 1722 пятиэтажек. Общая площадь всего демонтированного жилья – 6 миллионов квадратных метров. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.

Программа сноса ветхого и аварийного жилья, к которому относятся дома сносимых серий, в том числе, "хрущевки", была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось снести 1722 аварийных дома в столице, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Причем, граждане, нуждавшиеся в улучшении жилищных условий, получают квартиры с характеристиками лучше, чем у них были до этого.