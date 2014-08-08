"Мосинжпроект" достроит Алабяно-Балтийский тоннель - Хуснуллин

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Компания "Мосинжпроект" достроит объекты обанкротившегося строительного объединения "Космос". Об этом на коллегии Стройкомплекса сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Одним из крупнейших проектов, строительство которого занимался "Космос", был Алабяно-Балтийский тоннель. Кроме того, компания занималась несколькими участками Северо-Западной хорды.

Строительство в Москве

В ходе коллегии Марат Хуснуллин отметил, что за 7 месяцев 2014 года в Москве было введено 4639 квадратных метров недвижимости, среди них - 1790 квадратных метров жилой застройки. При этом за счет инвесторов было построено более 4 тысяч.

Он добавил, что было введено 169 жилых домов, 12 административно-деловых объектов, 8 многофункциональных комплексов, 39 объектов торговли и услуг, 5 школ и столько же банков, 15 производственных и 6 спортивных объектов, а также 68 парковок на 24,5 тысяч машино-мест.

Помимо этого, за прошедшие семь месяцев на территории московских промзон построили 53 объекта общей площадью почти 1 миллион квадратных метров. "Это на 70% больше, чем в прошлом году, и эта тенденция продолжает развиваться", - сказал Хуснуллин.

Заммэра добавил, что за этот период времени также были сданы 16 километров дорог.