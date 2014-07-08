В "Сколково" построят логистический центр на 100 тысяч машин

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На территории наукограда "Сколково" появится крупный логистический центр общей площадью 15 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы. Фонд "Сколково" объявил инвестиционный конкурс на право аренды земли для проектирования, строительства и эксплуатации логистического узла.

Центр сможет ежедневно принимать до 100 единиц транспорта и ежегодно обрабатывать до 80 тысяч тонн грузов.

Он станет грузовыми воротами и логистическим хабом, здесь будут приниматься, храниться и обрабатываться все грузы, доставляемые в комплекс. Помимо складов в центре планируется выделить место для офисов крупнейших российских и международных почтово-курьерских служб, таких как Почта России, DHL, UPS.

Для строительства логистического узла отведен участок площадью три гектара, непосредственно примыкающий к Минскому шоссе.