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05 февраля 2015, 12:15

В столице построили четыре музыкальные школы за год

строительство образование музыкальные школы социальные объекты Сергей Собянин

Сергей Собянин посетил новое здание музыкальной школы Калинникова

Четыре музыкальные школы построены в Москве за год, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра нового здания Детской музыкальной школы им. В.С. Калинникова в районе Лианозово на Абрамцевской улице.

"В Москве построены четыре музыкальные школы. В столице в последние месяцы достаточно бурный ввод новых зданий. Гнесинка получила новое здание. Музыкальная школа им. Танеева получила новое здание. Также получила новое здание школа им. Стравинского. И вот в конце того года получила ваша школа. Совершенно заслуженно", - сказал мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, в районе Лианозово построена современная музыкальная школа, которая сможет принимать больше учащихся, станет новым культурным и общественным центром своего района.

Как записать ребенка в музыкальную или художественную школу

Новое здание Детской музыкальной школы им. Калинникова было достроено в сентябре прошлого года. Занятия в новом сооружении начались 1 ноября. Сегодня в школе обучаются свыше 1,6 тысячи учеников по 16 специальностям, в том числе фортепиано, струнные смычковые, народные, духовые и ударные инструменты, хоровое пение, вокал, гитара (акустическая и электрогитара), фольклор, эстрадно-джазовое искусство.

Юные музыканты школы ведут активную концертную деятельность, выступают на ведущих концертных площадках столицы и за рубежом. Около 20% выпускников продолжают свое обучение в средних и высших музыкальных учебных заведениях столицы и других городов. Многие ученики и выпускники школы им. Калинникова являются лауреатами авторитетных российских и международных конкурсов.

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Отметим, что 2015 году планируется завершить строительство II очереди Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных.

При реставрации школы специалисты сохранят исторические части здания. При этом основное помещение восстановят по чертежам XIX века.

В самом начале реконструкции строители обнаружили белокаменный свод под кирпичной кладкой в подвале главного корпуса Гнесинки. Уцелевшие блоки были отреставрированы, несохранившиеся заменили на новые, привезенные из месторождения той же местности.

Сергей Собянин посетил новое здание музыкальной школы в СВАО

Кроме того, на торцевом фасаде школы специалисты обнаружили ниши, в которых, согласно архивным материалам, располагался лепной декор. В проект были включены работы по воссозданию белокаменных пилястр, первоначальных оконных проемов и резных фризов, покрытию торцевого фасада специальной краской. В результате на восточном фасаде Гнесинки строители воссоздали первоначальный облик здания.

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