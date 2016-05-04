Инклюзивный детский сад построят в Новомосковском округе к 2017 году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

К апрелю 2017 года в поселке Кокошкино Новомосковского округа столицы построят инклюзивный детский сад на 300 мест, сообщает пресс-служба московского департамента по конкурентной политике.

На право застройки претендовали пять компаний в открытом конкурсе, по итогам которого строительством займется АО "СМП-1". Заказчиком выступил департамент развития новых территорий города. Согласно контракту, на возведение учреждения, которое будет располагаться по адресу улица Школьная, дом 3, московские власти выделят 334 миллиона рублей.

Детский сад рассчитан на 12 групп для детей от 3 до 7 лет. Воспитанниками учреждения смогут быть как ребята с ограниченными возможностями, так и дети, не имеющие таких ограничений. Общая площадь участка составит 0,83 гектара, на котором появится трехэтажная постройка с подвалом.

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В здании расположатся групповые ячейки, в каждой из которых будут находиться: своя раздевалка, игровое пространство, спальня, туалет, буфет столовая, медпункт, спортивный зал, кабинет музыки, комнаты для занятий в кружках, а также административные и бытовые помещения. Кроме того, к главному корпусу будут прилегать площадки для физкультурных занятий, изучения правил дорожного движения, малое футбольное поле и зеленые лужайки.

В целях безопасности дошкольное учреждение будет обеспечено контролем управления доступом на объект, телевизионной охраной, системой экстренной связи, а также сигнализациями, с помощью которых информация будет передаваться в столичное отделение УВО МВД. Помимо этого, у входов здания будут дежурить охранники.