В "Москве-Сити" построят 85-этажный многофункциональный комплекс

Фото: M24.ru

На территории "Москвы-Сити" построят 85-этажный многофункциональный комплекс. Ранее сообщалось, что высота здания составит 50 этажей.

Как сообщает пресс-служба Москомэкспертизы, проектная документация на строительство многофункционального комплекса, состоящего из 85-этажного здания с апартаментами и гостиницей и 49-этажного офисного здания, прошла госэкспретизу в 2012 году. Однако в этом году проект был представлен на повторное рассмотрение в связи с изменением объемно-планировочных и конструктивных решений.

"В результате корректировки проекта верхняя отметка здания апартаментов с гостиницей увеличена с 333 до 352 метров за счет увеличения высоты помещений с 66 по 85 этажи. Верхняя отметка офисного здания осталась без изменений. При этом произошло перераспределение площадей по корпусам без изменения общей площади всего комплекса в 250 тысяч квадратных метров, а число апартаментов уменьшено с 458 до 457", - пояснил председатель Москомэспертизы Игорь Солонников.

Благодаря внесенным корректировкам в здании увеличилось количество пентхаусов с 2 до 4. Кроме того в надземно-подземно паркинге было принято решение перенести места для инвалидов с 1-го этажа на типовые верхние - со 2 по 9. В результате здесь появится 15 автомоек.

Ранее сообщалось, что в многофункциональном комплексе разместятся апартаменты, торговые точки, автостоянки, гостиница, конференц-зона, банкетный зал, столовая , административные помещения, фитнес-центр с бассейном и СПА-комплексом, а также офисные помещения.