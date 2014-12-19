На заводе ЗИЛ мужчина выстрелил в себя из травматического пистолета

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На территории завода ЗИЛ обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. Он был госпитализирован, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Сообщение об огнестрельном ранении по адресу: улица Автозаводская, дом 23 поступило около восьми вечера. Позднее выяснилось, что мужчина выстрелил в себя из травматического пистолета. О мотивах такого поступка говорить пока рано.

Пострадавшего отправили в больницу. Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

Ранее полиция задержала мужчину, ранившего из травматического пистолета водителя автобуса в районе Западное Дегунино.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, конфликт завязался между двумя водителями - заказного автобуса и легковушки. После словесной перепалки водитель легковушки выстрелил в лобовое стекло автобуса и скрылся.