Неизвестные обстреляли джип на западе столицы

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

На западе Москвы неизвестные обстреляли машину, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, владелец автомобиля является учредителем одного из столичных салонов красоты. Примерно в час дня в полицию позвонили и сообщили о выстрелах на Рублевском шоссе.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в автомобиле мужчину с огнестрельным ранением. В настоящее время он госпитализирован.

На месте работает следственно-оперативная группа. В настоящее время принимаются меры по розыску и задержанию подозреваемых.