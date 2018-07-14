Как бельгийцы снова обыграли англичан и завоевали бронзу ЧМ

В субботу состоялся предпоследний матч чемпионата мира по футболу – игра между Бельгией и Англией за бронзовые медали турнира. В итоге "красные дьяволы", уже побеждавшие команду Гарета Саутгейта в групповом этапе, снова оказались сильнее. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, как сборная Бельгии пришла к лучшему результату в своей истории.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Команда Роберто Мартинеса была не то что достойна финала – ей по силам было выиграть этот чемпионат. Сборная, прекрасно атаковавшая позиционно, могла обойти почти любого защитника как на флангах, так и по центру – с помощью индивидуального мастерства Эдена Азара, Ромело Лукаку или Кевина Де Брейне. Но что у бельгийцев получалось поистине восхитительно – это контратаки.

Именно за счет них "красные дьяволы" уничтожали своих соперников. Сначала были объективно не слишком сильные Панама и Тунис, которых бельгийцы разгромили с общим счетом 8:2. После – минимальная победа над Англией благодаря шикарному голу Аднана Янузая. А затем камбэк с 0:2 в матче с Японией и закономерные 2:1 в четвертьфинальном поединке против Бразилии.

Однако в полуфинале нашлась команда, способная остановить сборную Бельгии. Причем не перебегать, как это пытались сделать пентакампеоны; не сыграть техничнее, как почти получилось у японцев. Французы под руководством Дидье Дешама сумели сесть в оборону и грамотно сдерживать натиск "красных дьяволов", лишив их главного оружия, то есть контратак.

Англичане ни в заключительной игре группового этапа, ни в матче за третье место так и не придумали, как же остановить команду Мартинеса. Сборная "трех львов" как всегда сделала ставку на стандарты. Но впереди их попросту некому было поддержать. Харри Кейн, казалось, окончательно пропал еще в матче против Хорватии, а Рахим Стерлинг и Рубен Лофтус-Чик никак не могли взять инициативу в свои руки.

Первый тайм безоговорочно остался за бельгийцами. "Красные дьяволы" смогли забить гол уже на четвертой минуте. И как всегда – в контратаке. Ромелу Лукаку вырезал передачу на Насера Шадли. Тот прорвался по левому флангу и прострелил в центр штрафной. А крайний защитник Томас Менье, убежавший в эту атаку, опередил своего коллегу по позиции Дэнни Роуза и в касание отправил мяч в сетку.

После забитого гола бельгийцы не сбавили темп и продолжали снова и снова создавать опасные моменты у ворот Джордана Пикфорда. На 12-й минуте мог отличиться Де Брейне, однако английский голкипер успел среагировать и отбил этот удар. А на 17-й минуте Пикфорд снова спас команду, вовремя выйдя из ворот и забрав мяч. Несколько голевых ситуаций создала и сборная Англии. Самая опасная атака случилась на 24-й минуте: Эрик Дайер вырезал дальнюю передачу на Стерлинга. Тот скатил мяч под удар набегавшему Кейну. Но нападающий "Тоттенхэма" пробил мимо. За десять минут до перерыва Бельгия едва не забила второй. После розыгрыша углового Юри Тиллеманс мягко навесил в штрафную. Тоби Алдервейрелд мощно пробил через себя, но снаряд пролетел выше ворот.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Во втором тайме англичане стали играть чуть поживее. Однако наиболее опасные моменты у "трех львов" стали возникать не у Харри Кейна, а у Эрика Дайера. На 69-й минуте полузащитник "Тоттенхэма" нанес первый осмысленный удар в створ, но мяч забрал Тибо Куртуа. Однако уже спустя минуту англичане организовали еще одну атаку. Дайер сыграл в стенку, прорвался в штрафную, перебросил вратаря сборной Бельгии, но Тоби Алдервейрелд спас Бельгию от гола, вынеся мяч с ленточки.

Начиная с 75-й минуты "красные дьяволы" снова забрали инициативу в свои руки. Сначала Де Брейне, Азар и Дрис Мертенс (вышедший на замену вместо Лукаку) убежали вперед, но нападающий "Наполи" ударил совсем неточно. Затем та же тройка, подключившая Менье, организовала еще одну атаку. Защитник "ПСЖ" пробил с ходу, но Пикфорд парировал мяч.

Наконец на 82-й минуте Азар смог довести дело до гола, поставив таким образом точку в матче. Де Брейне разогнался по центру и отдал на левый фланг на Эдена. Полузащитник "Челси" обыграл Фила Джонса, забежал в штрафную и без шансов для вратаря сборной Англии пробил в ближний угол. Оставшиеся десять минут подопечные Саутгейта даже не пытались идти вперед, окончательно смирившись с поражением и итоговым четвертым местом.

Так Бельгия добилась лучшего своего результата на международных турнирах. Предыдущее успешное выступление было аж на чемпионате Европы в 1980 году, где "красные дьяволы" заняли второе место. Однако и для нынешней Бельгии, и для Англии это еще не предел. Средний возраст команды Мартинеса – 27 лет, а "трех львов" – 25. Поэтому обе эти сборные еще покажут себя и на предстоящем Евро, а некоторые, возможно, и на ЧМ в Катаре.

Но пока еще не закончился этот мундиаль. Есть еще время насладиться последним днем перед той самой игрой, ради которой все это и затевалось. Ради которой целый месяц "стояли на ушах" города-организаторы ЧМ. Ради которой были все эти карнавалы на Никольской. И ради которой 32 команды (в том числе российская сборная) до последнего бились на поле. Всего один день. И вот он. Финал.

Тимур Фехретдинов