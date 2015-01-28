Минтруд не вернет социальные льготы вместо монетизированных

Фото:ТАСС/Илья Питаев

Минтруд не вернется к практике выдачи натуральных льгот вместо монетизированных , сообщили M24.ru в пресс-службе министерства. Сохранится нынешняя смешанная система предоставления льготы.

"В Плане мероприятий на 2015 год каких-либо мероприятий, направленных на изменение данного порядка, не содержится", - отметили в пресс-службе.

История вопроса Монетизация льгот - замена натуральных льгот денежными компенсациями. С 1 января 2005 года монетизировали три вида льгот — транспорт (проезд на городском транспорте и пригородных электричках), лекарства и санаторно-курортное лечение. Монетизация льгот - замена натуральных льгот денежными компенсациями. С 1 января 2005 года монетизировали три вида льгот — транспорт (проезд на городском транспорте и пригородных электричках), лекарства и санаторно-курортное лечение. По данным министерства финансов РФ, до 2005 года только на федеральном уровне существовало около 120 видов льгот, которыми пользовались свыше 200 категорий получателей. Всего правом на льготы обладало более 103 миллионов человек, или около 70% населения страны. Ими, в частности, пользовались около 20 миллионов ветеранов труда, более 1 миллиона участников Великой отечественной войны, 800 тысяч инвалидов войны и лиц, приравненных к ним, а также 5,2 миллиона тружеников тыла и 880 тысяч семей погибших и др. Большинство регионов ввели смешанную форму социальной поддержки населения.





Ранее в СМИ сообщали, что правительство планирует разрешить льготникам отказываться от денежной компенсации в пользу социальных льгот.

В ведомстве отметили, что, как и ранее, для получение денежной компенсации, гражданин должен до 1 октября подать заявление об отказе от получения набора социальных услуг, которое начнет действовать с 1 января следующего года. Заявление о возобновлении предоставления социальных услуг производится по такой же схеме.

Отметим, что согласно "антикризисному плану" на 2015 год, кабмин планирует поддержать льготников и заемщиков, оказавшихся "в сложной жизненной ситуации" - проект правительства предусматривает выделение 16 миллиардов рублей на компенсацию роста расходов на лекарства первым и программу помощи вторым.

Ранее руководитель столичного департамента социальной защиты Владимир Петросян заявлял, что ни одна социальная программа не будет отменена или сокращена из-за падения курса рубля. "Все будет сделано в рамках бюджета, принятого Московской городской думой, - добавил Петросян. – Все социальные гарантии у москвичей останутся".

Анатолий Федотов