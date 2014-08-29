Суд рассмотрит вопрос об аресте замглавы Ростуризма по делу о хищении

Здание Басманного суда. Фото: ИТАР-ТАСС

Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следователя об аресте заместителя руководителя Ростуризма Дмитрия Амунца, подозреваемого по делу о хищении 28 миллиардов рублей, принадлежащих Межпромбанку, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ранее судья Артур Карпов удовлетворил ходатайство защиты и продлил Амунцу срок задержания на 72 часа. Таким образом суд предоставил адвокатам дополнительное время для сбора документов, свидетельствующих о возможности избрания подзащитному меры пресечения, не связанной с арестом. В суде интересы Амунца, который не признает своей вины, представляют пять адвокатов.

Напомним, что 26 августа суд заключил под стражу до 20 октября предполагаемого соучастника преступления - управляющего Краснопресненским отделением Сбербанка России Александра Диденко. Амунц и Диденко были задержаны 25 августа. Они подозреваются в совершении преступления, которое предусмотрено статьей о "Присвоение денежных средств, совершенное группой лиц в особо крупном размере" и карается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

По версии следствия, хищение средств Межпромбанка было совершено в 2008-2009 годах организованной группой, в которую входили Диденко, занимавший должность председателя исполнительной дирекции Межпромбанка Александр Диденко и Амунц, возглавлявший закрытое акционерное общество "ОПК Девелопмент". Еще один фигурант дела, бывший член Совета Федерации и совладелец Межпромбанка Сергей Пугачев, находится в международном розыске.