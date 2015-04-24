Форма поиска по сайту

24 апреля 2015, 17:15

Происшествия

Бывший офицер батальона "Север" стал подозреваемым по делу об убийстве Немцова

Фото: M24.ru

Бывший офицер батальона МВД Чечни "Север" Руслан Геремеев получил статус подозреваемого по уголовному делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, данный статус позволяет предпринимать меры по задержанию Геремеева, допрашивать его и избирать меру пресечения до предъявления официального обвинения. Таким образом, Геремеев стал шестым фигурантом дела об убийстве Немцова.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы вечером 27 февраля. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными. 3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Обвиняемыми по делу проходя пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Зауд Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой. Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия".

Признательные показания дал только Дадаев. Однако затем он отказался от них, заявив, что был вынужден признаться в убийстве под давлением. Остальные фигуранты отрицают свою причастность к убийству.

Сюжет: Убийство Бориса Немцова
следствие убийство Борис Немцов подозреваемые Руслан Геремеев

