Михаил Ходорковский ответил на вопросы журналистов

Михаил Ходорковский. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский после освобождения из колонии провел первую пресс-конференцию. Она состоялась в музее Берлинской стены у бывшего контрольно-пропускного пункта между Восточным и Западным Берлином.

Ходорковский отметил, что не собирается заниматься политикой и финансировать российскую оппозицию, а также бороться за возвращение активов компании.

"Тема активов компании меня не интересует", - цитирует слова Ходорковского "Интерфакс".

В пятницу Владимир Путин подписал указ о помиловании экс-главы ЮКОСа. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, бывший заключенный направил президенту два письмо с просьбой о помиловании.

Сейчас Ходорковский находится в Берлине. Накануне он встретился с родителями.

Напомним, в 2010 году Хамовнический суд Москвы приговорил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского к 14 годам колонии по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании денег.

Затем срок наказания был сокращен на 1 год. В декабре 2012 года президиум Мосгорсуда снова уменьшил Ходорковскому наказание - с 13 до 11 лет. В июне 2013 года Верховный суд России снова уменьшил время пребывания бывшего бизнесмена - до 10 лет и 10 месяцев. Таким образом, экс-глава ЮКОСа вышел бы на свободу только в августе 2014 года.