Дело о поджоге двери здания ФСБ направлено в суд

Петр Павленский. Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Прокуратура Центрального округа направила в суд уголовное дело о поджоге входной двери здания ФСБ России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии дознания, в ночь на 9 ноября 2015 года Петр Павленский облил из канистры с бензином входную дверь здания относящегося к объекту культурного наследия, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Повреждение выявленного объекта культурного наследия", направлено в Мещанский райсуд Москвы. Обвиняемый содержится под стражей.

Петр Павленский известен своими эпатажными акциями: в сентябре прошлого года он пытался пройти в Кремль босиком для того, чтобы поговорить с Владимиром Путиным, а в 2013 году он, раздевшись на Красной площади, прибил свои половые органы к брусчатке. По признанию Павленского, таким образом он пытался изобразить метафору на современное российское общество. Весной 2013 года художник разделся догола и обмотался колючей проволокой перед зданием Законодательного собрания в Санкт-Петербурге.

Летом 2012 года художник-акционист зашил себе рот, протестуя против ареста участниц группы Pussy Riot. За последние два года акционист неоднократно проходил психиатрическую экспертизу и во всех случаях он был признан вменяемым.