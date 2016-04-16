На лидера сообщества "Смотра.ру" завели третье уголовное дело

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На основателя сообщества "Смотра.ру" Эрика Китуашвили завели третье уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В отдельное производство из ранее возбужденного дела было выделено новое. Теперь Китуашвили обвиняется также по статье "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

Напомним, основателя сайта "Смотра.ру" задержали 21 февраля этого года по уголовному делу о хищении в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих одной из столичных страховых компаний. Стритрейсера поместили в СИЗО до 20 апреля.

По версии следствия, обвиняемый в июне 2008 года вместе с пособниками инсценировал хищение дорогостоящей иномарки. После этого злоумышленники якобы представили в страховую компанию подложные документы и, после наступления страхового случая, получили на банковский счет возмещение в размере 1 миллиона 350 тысяч рублей. Свою вину Эрик Китуашвили не признает.