Виновник ДТП на Минской улице признан вменяемым

Экспертиза подтвердила полную вменяемость Александра Максимова, который в сентябре прошлого года сбил семь человек на остановке на Минской улице. К такому выводу пришли специалисты Центра социальной и судебной психиатрии Сербского.

Ранее врачи отправляли Максимова в психиатрическую лечебницу, подозревая у него расстройство личности. Предполагалось, что он может быть подвержен внешним влияниям.

О результатах экспертизы сообщил адвокат Игорь Трунов на сайте коллегии адвокатов "Трунов, Айвар и партнеры". По его словам, во время экспертизы подозреваемый пытался уйти от ответственности, утверждая, что якобы не он находился за рулем автомобиля.

Напомним, 22 сентября пьяный водитель врезался в остановку общественного транспорта. В результате погибли семь человек, пятеро из которых дети.

Автотехническая судебная экспертиза показала, что автомобиль Максимова был исправен. Анализы показали, что водитель был сильно пьян и употреблял марихуану.

В отношении Александра Максимова возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.